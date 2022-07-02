الجيش الأوكراني ينفي حصار مدينة ليسيتشانشك

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (السبت)، أن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشهد منذ أيام معارك عنيفة، ليست محاصرة، مناقضًا بذلك ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي.