الجيش الأوكراني ينفي حصار مدينة ليسيتشانشك

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (السبت)، أن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشهد منذ أيام معارك عنيفة، ليست محاصرة، مناقضًا بذلك ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني رسلان موزيتشوك: "إن معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك، ولحسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني".
ونفى "موزيتشوك" أن أعلنه ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك، وفقاً لـ"فرانس 24".
وكان الانفصاليون الموالون لموسكو والمدعومون من القوات الروسية قد أعلنوا في وقت سابق اليوم أنهم "يحاصرون بالكامل المدينة الصناعية الواقعة في دونباس".