"أفعال الثلث المعطل مشينة".. "الصدر": لن يعود العراق للمحاصصة والفساد

وفي خطاب وجهه إلى الشعب العراقي، قال "الصدر": "لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل، وتعطيله لتشكيل الحكومة الأبية، فالمنتمون له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين، التي تنفع الشعب؟ فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".