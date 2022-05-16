"أفعال الثلث المعطل مشينة".. "الصدر": لن يعود العراق للمحاصصة والفساد

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الاثنين)، على رفضه إعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت، واصفاً أفعال الثلث المعطل بـ"المشينة".
وفي خطاب وجهه إلى الشعب العراقي، قال "الصدر": "لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل، وتعطيله لتشكيل الحكومة الأبية، فالمنتمون له لا وجود لهم بلا سلطة، لكن هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيلهم القوانين، التي تنفع الشعب؟ فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف": "إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث تعلم أو لا تعلم".
واعتبر "الصدر" أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص في الأموال والأنفس، وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلاً يحتذى به بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها وما زال يضمحل".