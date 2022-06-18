أفغانستان.. مسلحون يهاجمون معبدًا للسيخ في كابول

هاجمت مجموعة من المسلحين بقنابل يدوية معبدًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم "السبت"؛ ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور، أن شخصين من أبناء طائفة السيخ أصيبا في انفجار قنبلة يدوية ألقاها المهاجمون.
وبيّن أنه بعد بضع دقائق انفجرت سيارة مفخّخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات؛ وفقًا لـ"يورونيوز".
من جهته قال جورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ: "سمعتُ إطلاق نار ودوي انفجارات مصدرها معبد السيخ".
وأضاف: "كان يوجد نحو 30 شخصًا داخل المعبد، ولا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى؛ فحركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل".
ويعيش حوالي 200 شخص من طائفة السيخ حاليًّا في أفغانستان، بعد أن كان عددهم حوالي نصف مليون في سبعينيات القرن الماضي.