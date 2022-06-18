أفغانستان.. مسلحون يهاجمون معبدًا للسيخ في كابول

وأضاف: "كان يوجد نحو 30 شخصًا داخل المعبد، ولا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى؛ فحركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل".