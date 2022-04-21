أفغانستان.. 5 قتلى وعشرات المصابين في انفجارين بمزار شريف وقندوز

قُتِل 5 أفغان على الأقل وأصيب 15 آخرون، اليوم (الخميس) في انفجار استهدف مسجدًا في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان.
ونقلت "رويترز" عن محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد طالبان في مزار شريف، أن الانفجار وقع في المنطقة الثانية داخل المسجد، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً.
في سياق متصل، أصيب عدة أفغان في انفجار وقع في مدينة قندوز الواقعة شمال أفغانستان.
وأفاد نجيب الله سهل من هيئة الصحة بمحافظة قندوز، بأن المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار، وأن الأعداد قد تزداد، لكنه لم يوضح مكان أو سبب الانفجار.