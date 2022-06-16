أكبر قوة بحرية بالعالم.. مدمرات الصين الخارقة تستعرض ببحر اليابان!

وتتطور هذه السفن من حيث التصميم أيضًا، فالسفن من طراز 055، المعروفة أيضًا باسم فئة "نانتشانغ"، تتميز بتصميم شبحي، ومزودة بصواريخ دفاع جوي، وصواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى طوربيدات، ويعتقد أن الصين قامت بتدشين خمس وحدات من الدفعة الأولى المخطط لها من مدمرات الطراز 055.