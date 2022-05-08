أكثر من "أونروا".. مسؤول أردني يكشف ما تُنفقه بلاده على لاجئي فلسطين

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في أبريل الماضي، أنه لا يمكن الاستغناء عن أونروا، وأنه يتعين أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.