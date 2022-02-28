أكثر من خمسة آلاف طلب لجوء تلقتها الوكالة اليهودية في أوكرانيا

أكدت الوكالة اليهودية لوكالة (أ ف ب)، اليوم الاثنين، أن أكثر من خمسة آلاف أوكراني سعوا للحصول على استفسارات حول الانتقال إلى إسرائيل بعدما بدأت روسيا الخميس عملية عسكرية في اوكرانيا.

وكانت الوكالة اليهودية أنشئت في العام 1929 قبل تأسيس إسرائيل بغرض النظر في طلبات هجرة الإسرائيليين اليهود في الخارج إلى الدولة العبرية.

وبحسب متحدثة باسم الوكالة التي خصصت خطًا ساخنًا لتقديم المساعدة لليهود الراغبين في الهجرة، فإنها تلقت الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص.

وقالت المتحدثة إن الوكالة نشرت موظفيها في ست محطات أقيمت عند النقاط الحدودية الأوكرانية مع دول بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر، لتقديم المشورة.