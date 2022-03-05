أكملت 60 مهمة ناجحة.. طائرة مسيرة أوكرانية تربك الروس

وأضافت أن "بانيشر" طائرة كهربائية صغيرة، غير أنها تحمل ما يصل إلى 3 كيلو جرامات من المتفجرات، وتضرب أهدافًا تصل إلى 30 ميلاً خلف خطوط القوات الروسية، وفقاً لـ"الحرة".