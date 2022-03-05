أكملت 60 مهمة ناجحة.. طائرة مسيرة أوكرانية تربك الروس

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم (السبت)، أن الطائرة دون طيار الأوكرانية "بانيشر" غيرت قواعد اللعبة في مواجهة أوكرانيا للغزو الروسي.
وأضافت أن "بانيشر" طائرة كهربائية صغيرة، غير أنها تحمل ما يصل إلى 3 كيلو جرامات من المتفجرات، وتضرب أهدافًا تصل إلى 30 ميلاً خلف خطوط القوات الروسية، وفقاً لـ"الحرة".
ونقلت "التايمز" عن المهندس المصمم للطائرة في مؤسسة "يو آي ديناميكس" الأوكرانية يوغين بولاتسيف، أن "بانيشر" أكملت ما يصل إلى 60 مهمة ناجحة منذ بدء الغزو الروسي.
وأوضح أن "بانيشر" يمكن أن تطير لساعات على ارتفاع 1300 قدم، وتحتاج فقط إلى إحداثيات هدفها حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها تلقائيًا.
وأشار إلى أن طائرة استطلاع من دون طيار أصغر حجمًا تسمى "اسبكتر" تحلق جنبًا إلى جنب لتحديد الأهداف قبل ضربات طائرات "بانيشر".