ألكسندر أوكسانتشينكو.. أوكرانيا تفقد أحد أفضل طياريها أثناء الدفاع عن بلاده

فقدت أوكرانيا واحدًا من أفضل الطيارين في العالم، الحاصل على العديد من الجوائز الشهيرة، وذلك بمنطقة بولتافا (شمال شرق البلاد)، خلال دفاعه عن بلاده في ظل الحرب التي تشنها روسيا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أعلن القائم بأعمال رئيس مدينة بولتافا، دميترو لونين، عبر صفحته على "فيسبوك"، نبأ مقتل العقيد ألكسندر أوكسانتشينكو، وهو طيار عسكري ونائب مجلس مدينة ميرهورود في منطقة بولتافا، وذلك في معركة جوية مع "المعتدين الروس".

وكتب لونين: "قضت الحرب على أحد أفضل الطيارين الأوكرانيين المقاتلين في العالم، وهو أحد سكان بولتافا، الكولونيل ألكسندر أوكسانتشينكو، في معركة جوية لتشتيت انتباه طائرات العدو".

والطيار المقتول خدم في لواء الطيران التكتيكي 831 في ميرغورود شمال الجزء الأوسط من منطقة بولتافا. ويعتبر ألكسندر أوكسانتشينكو أحد أفضل الطيارين المقاتلين، كما أنه سجل أكثر من ألفَيْ ساعة طيران.

وقام أوكسانتشينكو بأداء المهام الأكثر تعقيدًا، وذلك خلال مشاركاته في معارض ومهرجانات الطيران العسكري المختلفة، من بينها مشاركته في مهرجان الطيران التشيكي الدولي في عام 2017 على طائرة مقاتلة من طراز سو 27، وهي المشاركة التي لفتت الأنظار لجهة قدراته المذهلة في السماء.

وبعد وفاته حصل أوكسانتشينكو على لقب "بطل أوكرانيا" وسام النجمة الذهبية، وذلك بمرسوم رئاسي رقم 78، وهو أعلى وسام عسكري بالبلاد.

وبكلمات مؤثرة نعى أوكرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الطيار الشهير. وكتبت ليودميلا فيدورينكو في رثائه: "كنت أرغب في أن يعيش ويخاطر مرة أخرى، ويهزم العدو مرة أخرى، ويذهل العالم مرة أخرى، ويحمي السماء فوق كييف وأوكرانيا.. لم يكن لدي الوقت لأخبره عن ذلك".

وعلق حساب يحمل اسم "أجنحة أوكرانيا"، مختص بأخبار الدفاع الجوي، قائلاً: "كل من عرف ألكسندر أوكسانتشينكو كان مقتنعًا شخصيًّا بأنه بطل في هذه الحياة".

وقال روستيسلاف فورتونا: "العقيد ألكسندر أوكسانتشينكو بجدارة هو أحد أفضل الطيارين المقاتلين. يتضح هذا من خلال تعليقات الزملاء والخبراء الأجانب والمحليين، فضلاً عن العديد من الجوائز التي حصل عليها".

وذكر تقرير سابق لقناة 24 الإخبارية الأوكرانية أن أوكسانتشينكو يتميز بمهاراته الفائقة في السماء، ولاسيما الدوران بأقصى سرعة، والقيام بالحركات الأكروباتية في الهواء على ارتفاعات منخفضة للغاية وسرعات عالية.

وطبقًا لتقرير للقناة ذاتها في 2019، فإنه "خلال العامَيْن الماضيَيْن جلب الطيار الأوكراني، الذي كان يعمل على تدريب جيل جديد من الطيارين المقاتلين ببلاده، ما يصل إلى سبع جوائز من العروض الجوية الدولية، من بينها جائزة Impeccable Dynamic Show، وجائزة Best Aerobatics من الدول الشريكة لحلف الناتو".

