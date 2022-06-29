ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا بـ80 مليار يورو

وتابع: "سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنويًّا على الدفاع"، مشددًا على أن هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثمارًا" في هذا المجال.