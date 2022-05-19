ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق "شرودر" من امتيازاته بسبب علاقته مع "بوتين"

جرّدت ألمانيا، اليوم (الخميس)، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتّع بها، بسبب فشله في الوفاء بالتزامات لجهة رفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.