ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق "شرودر" من امتيازاته بسبب علاقته مع "بوتين"

جرّدت ألمانيا، اليوم (الخميس)، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتّع بها، بسبب فشله في الوفاء بالتزامات لجهة رفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.
وقال البرلمان: "إن ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار الأسبق وعضو مجموعة الضغط غيرهارد شرودر في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا لذلك، سيُعلَّق تشغيل مكتب المستشار السابق".
وبين أن "شرودر" لم يعد يدعم الالتزامات الجارية لمكتبه.
وتعرّض "شرودر" الذي كان مستشاراً لألمانيا بين 1998 و2005 لانتقادات شديدة بسبب امتناعه ورفضه الاستقالة من مناصبه في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين العملاقتين للطاقة، بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.