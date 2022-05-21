ألمانيا تحصي خسائرها من العاصفة المدمرة.. انهيار سقوف منازل وتدمير متاجر

أودت العاصفة التي اجتاحت ألمانيا بحياة شخص على الأقل، وأصابت نحو ستين آخرين؛ بحسب حصيلة أعلنتها السلطات اليوم "السبت".
وأحدثت العاصفة التي أعقبت تسجيل درجات حرارة مرتفعة إلى حد غير اعتيادي في هذا الوقت من السنة في المانيا؛ أضرارًا جسيمة في هذه المنطقة من غرب ألمانيا.
وأدت العاصفة إلى انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار وتدمير متاجر، فيما لا تزال حركة القطارات وحركة السير على الطرقات مضطربة صباح اليوم؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقتل رجل يبلغ 38 عامًا في رينانيا-بالاتينات، بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبو غمرته المياه؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفي شمال راين فستاليا، ضرب إعصار مدينة بادربورن موقعًا نتج عنه 43 جريحًا بينهم عشرة إصاباتهم خطرة.
وأوضحت الشرطة أن نحو ثلاثين جريحًا نقلوا إلى المستشفى، بينهم امرأة في خطر الموت.
وقدرت الشرطة بعدة ملايين اليوروهات حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار.