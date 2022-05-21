ألمانيا تحصي خسائرها من العاصفة المدمرة.. انهيار سقوف منازل وتدمير متاجر

وأحدثت العاصفة التي أعقبت تسجيل درجات حرارة مرتفعة إلى حد غير اعتيادي في هذا الوقت من السنة في المانيا؛ أضرارًا جسيمة في هذه المنطقة من غرب ألمانيا.