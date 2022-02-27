ألمانيا تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام روسيا

قال وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، إنه يؤيد فكرة إغلاق مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الروسية.

وكانت وزارة النقل الألمانية قد قالت عبر "تويتر" الليلة الماضية: "الوزير فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأصدر تعليمات بإجراء التحضيرات اللازمة لذلك".

وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق، حظر تحليق الطائرات الروسي في مجالها الجوي، ضمن رد الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.

من جهتها، أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني.