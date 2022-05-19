ألمانيا تطالب بإبطاء انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.. والأخيرة: لسنا دولة من الدرجة الثانية

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم "الخميس"، بعدم تسريع الاستجابة لمساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من الغزو الروسي.
وقال "شولتس": "لا توجد طرق مختصرة إلى الاتحاد الأوروبي، ومنح أوكرانيا استثناء لن يكون منصفًا بالنسبة لدول غرب البلقان الساعية أيضًا إلى العضوية".
وأشار إلى أن عملية الانضمام ليست مسألة بضعة شهور أو سنوات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تعامل بعض دول الاتحاد مع أوكرانيا على أنها دولة من الدرجة الثانية".
وذكر أن هذا التعامل يؤذي مشاعر الأوكرانيين.