ألم تهاجم منشآتكم النووية؟.."رئيسي": سنستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأي تحرك ضدنا

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عرض عسكري اليوم (الاثنين)، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأي تحرك ضد إيران، وذلك بعد توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال "رئيسي" في كلمة بثها التلفزيون خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش: "على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه في حالة القيام بأي تحرك منه ضد شعبنا، فإن قواتنا المسلحة ستستهدف قلب الكيان الصهيوني"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إستراتيجيتنا هي الدفاع وليس الهجوم، والجيش استغل فرصة العقوبات بشكل جيد لتحسين قدراته واليوم صناعتنا العسكرية في أفضل حالة".
واتهمت إيران إسرائيل بشن عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي وقتل علماء نوويين إيرانيين، ولم تنف إسرائيل أو تؤكد هذه الاتهامات، ورغم ذلك لم تحرك إيران ساكناً تجاه إسرائيل.
وتعلن إسرائيل أنها لن تقبل بأن تصبح إيران دولة نووية، وأنها تكون ملزمة بأي اتفاق يتمخض عن مفاوضات فيينا، التي تستهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وقد تتخذ إجراءات أحادية في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.