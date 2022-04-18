ألم تهاجم منشآتكم النووية؟.."رئيسي": سنستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأي تحرك ضدنا

وتعلن إسرائيل أنها لن تقبل بأن تصبح إيران دولة نووية، وأنها تكون ملزمة بأي اتفاق يتمخض عن مفاوضات فيينا، التي تستهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وقد تتخذ إجراءات أحادية في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.