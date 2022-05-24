أمربكا تقرر رفع الإعفاء الممنوح لروسيا بسداد ديونها الخارجية بالدولار

وتفصيلاً، بهذا القرار يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة، التي فُرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل، وفقًا للعربية نت.