أمريكا: استنفار "بوتين" لقوة الردع النووي تصعيد غير مقبول

انتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوة الردع النووي في الجيش الروسي في حالة التأهب القصوى، واصفة إياه بأنه "تصعيد غير مقبول".

وذكرت ليندا توماس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن هذا يعني أن "بوتين" يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق، وعلى العالم أن يواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة.

أمر "بوتين" في وقت سابق اليوم بوضع قوة الردع النووية في الحالة القصوى؛ بذريعة إصدار دول حلف شمال الأطلسي "تصريحات عدائية" ضد روسيا.