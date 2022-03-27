أمريكا: التزامنا بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد): "إن التزام الولايات المتحدة بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع".
وبيّن "بلينكن" في المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد، في القدس المحتلة، أن واشنطن ستواصل التصدي لإيران عندما تهددها أو تهدد حلفائها، وفقاً لـ"رويترز".
وتستضيف "إسرائيل" اليوم قمة إقليمية لأول مرّة، يشارك فيها 4 وزراء خارجية عرب، من مصر والإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي؛ لبحث عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، في صدارتها الملف النووي الإيراني، والغزو الروسي لأوكرانيا.