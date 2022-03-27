أمريكا: التزامنا بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع

وتستضيف "إسرائيل" اليوم قمة إقليمية لأول مرّة، يشارك فيها 4 وزراء خارجية عرب، من مصر والإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي؛ لبحث عدد من القضايا الإقليمية والعالمية، في صدارتها الملف النووي الإيراني، والغزو الروسي لأوكرانيا.