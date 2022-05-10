أمريكا تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية لتعطيل القيادة والتحكم في أوكرانيا

وذكر "بلينكن" في بيان أن آثار هذه الإجراءات الروسية امتدت إلى دول أوروبية أخرى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يتخذون خطوات للتصدي للإجراءات الروسية، وفقًا لـ"رويترز".