أمريكا تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية لتعطيل القيادة والتحكم في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء روسيا بشن هجمات إلكترونية في أواخر فبراير على شبكات الاتصالات التجارية عبر الأقمار الاصطناعية؛ وذلك لتعطيل القيادة والتحكم في أوكرانيا خلال غزو موسكو لجارتها.
وذكر "بلينكن" في بيان أن آثار هذه الإجراءات الروسية امتدت إلى دول أوروبية أخرى، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يتخذون خطوات للتصدي للإجراءات الروسية، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف بأن الولايات المتحدة طورت آليات جديدة لمساعدة أوكرانيا على تحديد التهديدات الإلكترونية، والتخلص من آثار الحوادث الإلكترونية.