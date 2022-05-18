‬أمريكا تتهم مواطنًا و4 ضباط مخابرات صينيين بالتجسس

من جانب آخر، أشار مساعد المدعي العام ماثيو جي، إلى أن هذه الاتهامات تظهر التزام وزارة العدل الراسخ، بمحاسبة كل من ينتهك قوانين الولايات المتحدة، في سعيهم لقمع الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة، ومنع سكانها من ممارسة حقوقهم المشروعة.