‬أمريكا تتهم مواطنًا و4 ضباط مخابرات صينيين بالتجسس

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، مواطنًا أمريكيًا وأربعة ضباط مخابرات صينيين بالتجسس على معارضين بارزين وقادة لحقوق الإنسان ونشطاء مؤيدين للديمقراطية.
وأوضحت الوزارة أن لائحة الاتهام للموقوفين الخمسة، تشمل تهمة التآمر، واتهامات أخرى تتعلق بالتجسس، ومخطط قمع عابر للحدود الوطنية.
وأضافت أن المتهمين الصينيين ينتمون إلى وزارة أمن الدولة الصينية.
من جانب آخر، أشار مساعد المدعي العام ماثيو جي، إلى أن هذه الاتهامات تظهر التزام وزارة العدل الراسخ، بمحاسبة كل من ينتهك قوانين الولايات المتحدة، في سعيهم لقمع الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة، ومنع سكانها من ممارسة حقوقهم المشروعة.