أمريكا تحذِّر من تجربة نووية كورية شمالية.. وتتوعد بـ"رد سريع"

حذَّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، اليوم الاثنين من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة، وستكون السابعة، فيما أكدت واشنطن أنها "سترد سريعًا" على أي اختبار نووي تجريه بيونغ يانغ.