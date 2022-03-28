أمريكا تخصص 6.9 مليارات دولار لدعم أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي

وأوضح البيت الأبيض في بيان نقلته "فرانس 24"، أن التمويل الأخير يأتي ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، وستستخدم لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي.