أمريكا تخصص 6.9 مليارات دولار لدعم أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، تخصيصها 6.9 مليارات دولار، لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك ضمن مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن.
وأوضح البيت الأبيض في بيان نقلته "فرانس 24"، أن التمويل الأخير يأتي ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، وستستخدم لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي.
وأضاف أن الميزانية ترسل رسالة واضحة مفادها أننا نقدر المسؤولية المالية والسلامة والأمن في الداخل وحول العالم، والاستثمارات اللازمة لمواصلة نمونا العادل وبناء أميركا أفضل.
ودعا "بايدن" في البيان إلى استمرار الاستثمار للرد بقوة على عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا بدعم الولايات المتحدة لاحتياجات أوكرانيا الاقتصادية والإنسانية والأمنية.