أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ممول لـ"حزب الله"

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمعلومات عن أحد أكبر الداعمين لميليشيا حزب الله اللبناني ويدعى محمد جعفر قصير.
وأفادت وزارة الخارجية بأن "قصير" يساعد في تمويل تنظيم حزب الله الإرهابي من خلال عمليات التهريب والعمليات الإجرامية الأخرى.
وأضافت الوزارة أن "قصير" يعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في عمليات بيع النفط الإيراني، وتنسيق تسليم الأموال والأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى تنظيم حزب الله.
ونشر الحساب الرسمي على "تويتر" لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الإعلان عن المكافأة المالية إضافة إلى معلومات عن نشاطات قصير.