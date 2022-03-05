أمريكا تضاعف قدراتها العسكرية في بولندا مع احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن واشنطن ضاعفت عدد قواتها والقدرات العسكرية في بولندا، مع احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تعد واحدة من أكثر اللحظات حسماً في تاريخ أوروبا، حسب وصفه.