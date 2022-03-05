أمريكا تضاعف قدراتها العسكرية في بولندا مع احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن واشنطن ضاعفت عدد قواتها والقدرات العسكرية في بولندا، مع احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تعد واحدة من أكثر اللحظات حسماً في تاريخ أوروبا، حسب وصفه.
وبين "بلينكن" في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي زبيجنيو راو، أن بلاده ستواصل العمل على مواجهة الغزو الروسي غير المبرر على أوكرانيا.
أوضح أن 700 ألف لاجئ أوكراني عبروا إلى بولندا، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، طالب "زبيجنيو" روسيا بوقف إطلاق النار خلال عملية المفاوضات مع الجانب الأوكراني، محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية في أوكرانيا.