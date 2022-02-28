أمريكا تطالب رعاياها الموجودين في بيلاروسيا بمغادرتها إلى أقرب مكان آمن

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الاثنين) مواطنيها الموجودين في بيلاروسيا بمغادرتها في أقرب وقت إلى أقرب مكان آمن، والتواصل مع سفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها بدولة أخرى.

ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى بيلاورسيا، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والحشد العسكري في بيلاروسيا على الحدود مع أوكرانيا، والتعسف في تطبيق القانون والمخاطرة بالاحتجاز وكذلك قيود معلقة بفيروس كورونا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت موظفيها بمغادرة بيلاروسيا، وتعليق عمليات السفارة في مينسك، وكذلك كافة الخدمات القنصلية والروتينية والطارئة إلى حين إشعار آخر.