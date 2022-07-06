أمريكا تعاقب أفرادًا وشركات كوَّنوا شبكة دولية لبيع النفط الإيراني

وأفادت الوزارة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شبكة دولية من الأفراد والكيانات، الذين استخدموا شبكة من الشركات التي تتخذ من الخليج مقرًّا لها؛ لتسهيل توصيل وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات من الشركات الإيرانية لشرق آسيا.