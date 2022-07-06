أمريكا تعاقب أفرادًا وشركات كوَّنوا شبكة دولية لبيع النفط الإيراني

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات جديدة، تتصل بالنفط الإيراني.
وأفادت الوزارة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شبكة دولية من الأفراد والكيانات، الذين استخدموا شبكة من الشركات التي تتخذ من الخليج مقرًّا لها؛ لتسهيل توصيل وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات من الشركات الإيرانية لشرق آسيا.
من جانبه، بيَّن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون أن الوزارة ستواصل استخدام جميع سلطاتها لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.