أمريكا تعاقب شبكة دولية سهّلت بيع النفط الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال ساعدت في بيع نفط إيراني تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على الشبكة الدولية، التي سهلت بيع نفط إيراني تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله اللبناني.
وبينت أن الشبكة التي يقودها المسؤول في فيلق "القدس" بهنام شهرياري والمسؤول السابق في فيلق "القدس" رستم قاسمي، عملت كعنصر حاسم في إدرار عائدات النفط الإيرانية فضلاً عن دعمها للفصائل المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تستمر في إدامة الصراع والمعاناة في جميع أنحاء المنطقة.