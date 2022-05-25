أمريكا تعاقب شبكة دولية سهّلت بيع النفط الإيراني

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على الشبكة الدولية، التي سهلت بيع نفط إيراني تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله اللبناني.