أمريكا تعاقب 21 كيانًا و13 شخصًا لمساعدتهم روسيا على التهرب من العقوبات

من جانبها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأن واشنطن ستواصل فرض تكلفة باهظة على روسيا الاتحادية ردًا على الحرب غير القانونية التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.