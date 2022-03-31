أمريكا تعاقب 21 كيانًا و13 شخصًا لمساعدتهم روسيا على التهرب من العقوبات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الخميس"، أن الولايات المتحدة صنّفت 21 كيانًا و13 شخصًا على قائمة عقوبات لاستهداف أفراد وشركات تكنولوجيا وشبكات للتهرُّب من العقوبات تابعة لروسيا.
وقال "بلينكن" عبر "تويتر": "إن واشنطن مصرة على محاسبة روسيا الاتحادية على عدوانها على أوكرانيا".
من جانبها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأن واشنطن ستواصل فرض تكلفة باهظة على روسيا الاتحادية ردًا على الحرب غير القانونية التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
وأضافت أن الكيانات المستهدفة تلعب دورًا مهمًا في قدرة موسكو على مواصلة حربها غير العادلة على مواطني أوكرانيا.
واتهمت الوزارة 10 أشخاص و17 كيانًا من هؤلاء المصنّفين بالتورط في شبكات للالتفاف على العقوبات من أجل الحصول على تكنولوجيا أوروبية.