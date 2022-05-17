أمريكا تنجح في اختبار صاروخ أسرع من الصوت بـ5 أضعاف

أجرى سلاح الجو الأمريكي اختبارًا ناجحًا لصاروخ يفوق سرعة الصوت، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم "الثلاثاء".