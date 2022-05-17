أمريكا تنجح في اختبار صاروخ أسرع من الصوت بـ5 أضعاف

أجرى سلاح الجو الأمريكي اختبارًا ناجحًا لصاروخ يفوق سرعة الصوت، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم "الثلاثاء".
وأفاد سلاح الجو بأنه أطلق صاروخًا من طراز "إيه آر آر دبليو" بنجاح من قاذفة قنابل من طراز "بي- 52 أتش"، قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا السبت الماضي، وحقق سرعات تفوق سرعة الصوت؛ وفقًا لـ"الحرة".
من جانبه وصف المسؤول التنفيذي عن برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية هيث كولينز، الاختبار بأنه إنجاز كبير.
واختبرت أمريكا الصاروخ بعد أيام من إعلان روسيا أنها استخدمت صاروخها الأسرع من الصوت أثناء غزوها لأوكرانيا.
وتفوق سرعة الصاروخ "إيه آر آر دبليو" سرعة الصوت، ويستخدم صاروخًا معززًا لزيادة سرعته، لتبلغ 5 أضعاف سرعة الصوت.
وواجه برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية 3 إخفاقات في اختبارات الصاروخ، قبل النجاح الأخير؛ بسبب وجود عيوب أدت إلى تأجيل الاختبار.
وتقدر سرعة الصوت بـ1235 كيلومترًا في الساعة.