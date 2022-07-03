أمريكا.. مُسلّح يقتل شخصين ويصيب 3 شرطيين قبل أن ينتحر في تكساس

وتم العثور على امرأة ميتة داخل منزل ورجل ميتا في الخارج، وقال رقيب الشرطة ريك ألكسندر في وقت متأخر السبت: إن المرأة البالغة التي اتصلت في البداية برقم الطوارئ 911 أصيبت، مضيفًا أنه تم العثور على المشتبه به ومعه "بندقية من الطراز العسكري" ومسدس.