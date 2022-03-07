أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يتفقون على دعم أوكرانيا وزيادة خسائر روسيا
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "عزمهم على مواصلة زيادة الكلفة" التي تتكبدها روسيا رداً على اجتياحها أوكرانيا، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، الاثنين، بعد مؤتمر عبر الفيديو عقده القادة الأربعة، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، بدا، الاثنين، أن الجبهة الموحدة للغربيين على صعيد العقوبات الاقتصادية تشهد تصدعا بسبب قضية فرض حظر على واردات الغاز والنفط من روسيا، الأمر الذي ترفضه ألمانيا خصوصاً، نقلاً عن فرانس برس.
وفي وقت سابق، شدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الحديث عن مفاوضات، مشيراً إلى أنه من المتوقع فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا.
وأضاف أن مولدوفا المجاورة لأوكرانيا، تشعر بالتهديد من روسيا، وفي الجانب الإنساني، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي، يعمل على إرسال مساعدات للشركاء على حدود أوكرانيا.
وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مونبلييه بفرنسا: "علينا أن نستعد لاستقبال نحو خمسة ملايين شخص، يجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس"، مضيفاً: "سنحتاج إلى المزيد من المدارس ومن مراكز الاستقبال، والمزيد من كل شيء".
وتعهد بوريل أيضاً بإجراء المزيد من التدقيق في إنفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسياً أو امتنعت عن انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وينتظر مئات اللاجئين الحافلات في مدينة ميديكا البولندية بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين جراء تعرض بلادهم للقصف الروسي براً وبحراً وجواً. وتجاوز عدد من وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا هرباً من الاجتياح الروسي مليون شخص إلى غاية الأحد، وفق ما أفاد به حرس الحدود البولنديون.
وأورد بيان للحرس عبر تويتر القول: "إنها مليون مأساة إنسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم" منذ 24 شباط/فبراير، مضيفاً: "مليون شخص سمعوا حرس الحدود يقولون لهم ما إن عبروا الحدود: أنتم في أمان".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة تجاوز 1,5 مليون، وقد أثار وصولهم إلى بولندا موجة تضامن واسعة.
وسهلت السلطات البولندية الإجراءات على الحدود وجهّزت مراكز استقبال، بينما قدم آلاف المتطوعين وجبات الطعام ووسائل النقل والإقامة في منازلهم في أنحاء البلاد.
وحذرت القوات الروسية اليوم الاثنين من أنها تستعد لشن الهجوم على العاصمة كييف، فيما يظل المدنيون الذين تملكهم الرعب تحت الحصار في مدينة ماريوبول، بينما مدن أخرى حولها القصف الروسي إلى ركام.
ولم تؤت العقوبات الدولية الرامية إلى معاقبة موسكو أكلها، لوضع حد للاجتياح الروسي، وتقول واشنطن إنها تناقش حالياً فرض حظر على واردات النفط الروسي مع أوروبا، وأدت التعليقات إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى مستوى قريب من السعر المسجل منذ نحو 14 سنة.