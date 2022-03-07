أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يتفقون على دعم أوكرانيا وزيادة خسائر روسيا

وفي وقت سابق، شدد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الحديث عن مفاوضات، مشيراً إلى أنه من المتوقع فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا.