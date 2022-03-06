أموال موسكو القذرة والـ6 نقاط.. بريطانيا: "الناتو" لم يرسل جنودًا لأوكرانيا!

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن دول حلف شمال الأطلسي لم ترسل جنودًا إلى أوكرانيا من أجل مواجهة الغزو الروسي؛ مشددًا على أن النزاع هناك لن يتحول إلى صراع مع "الناتو".
وكتب "جونسون"، في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نُشر اليوم الأحد: "هذا ليس نزاعًا مع الناتو ولن يصبح كذلك، لم يرسل أي حليف قوات قتالية إلى أوكرانيا، وليس لدينا عداء تجاه الشعب الروسي، ولا نرغب في الطعن في أمة عظيمة وقوة عالمية"؛ داعيًا إلى تنفيذ خطة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، تتضمن 6 نقاط، بحسب ما نقلته "سبوتنك عربي".
وأوضح أن النقاط تشمل: "الانفتاح على الدبلوماسية ووقف التصعيد؛ شريطة أن يكون لدى حكومة أوكرانيا مشاركة كاملة في أي تسوية محتملة، كما تتضمن الخطة "تعظيم الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"؛ داعيًا إلى الذهاب إلى أبعد من العقوبات الاقتصادية، عبر طرد كل بنك روسي من نظام "سويفت"، ومنح وكالات إنفاذ القانون الغربية سلطات غير مسبوقة لما وصفه بـ"تقشير واجهة الأموال الروسية القذرة في لندن".