أموال موسكو القذرة والـ6 نقاط.. بريطانيا: "الناتو" لم يرسل جنودًا لأوكرانيا!

وكتب "جونسون"، في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نُشر اليوم الأحد: "هذا ليس نزاعًا مع الناتو ولن يصبح كذلك، لم يرسل أي حليف قوات قتالية إلى أوكرانيا، وليس لدينا عداء تجاه الشعب الروسي، ولا نرغب في الطعن في أمة عظيمة وقوة عالمية"؛ داعيًا إلى تنفيذ خطة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، تتضمن 6 نقاط، بحسب ما نقلته "سبوتنك عربي".