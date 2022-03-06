"أميركان إكسبرس" تُعلِّق عملياتها في روسيا وبيلاروسيا.. "وتيك توك" يوقف البث المباشر

وقالت الشركة في بيان إن "بطاقات أميركان إكسبرس الصادرة في أنحاء العالم لن تعمل بعد الآن لدى التجار أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا"، ولن تكون البطاقات الصادرة عنها في روسيا صالحة في الخارج.