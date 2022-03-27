أميركا تؤكد عدم تبنيها سياسة تهدف إلى تغيير النظام في روسيا

وأوضحت "سميث" في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" المذاع على شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن تصريحات "بايدن" كانت تهدف للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه تمكين "بوتين" لشن حرب في أوكرانيا، أو مواصلة المزيد من الأعمال العدائية في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.