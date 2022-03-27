أميركا تؤكد عدم تبنيها سياسة تهدف إلى تغيير النظام في روسيا

أكدت المبعوثة الأميركية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" جوليان سميث، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة لا تتبنى سياسة تهدف إلى تغيير النظام في روسيا، وذلك في أحدث محاولة لتوضيح تصريح الرئيس جو بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".
وأوضحت "سميث" في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" المذاع على شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن تصريحات "بايدن" كانت تهدف للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه تمكين "بوتين" لشن حرب في أوكرانيا، أو مواصلة المزيد من الأعمال العدائية في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.