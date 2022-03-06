أميركا تنسق مع شركائها لإرسال مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تنسق مع الشركاء لإرسال مساعدات جوية عسكرية لأوكرانيا، بينها بمقاتلات جوية بولندية.
وبين "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أن واشنطن تعمل جاهدة؛ للتوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بمقاتلات جوية بولندية.
وأضاف أن أميركا تنظر جدياً في مدى قدرة مولدوفا على الدعم، في حال قررت بولندا توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وجدد دعوة الولايات المتحدة لرعاياها الأميركيين بمغادرة روسيا فوراً.
وشدد على أن روسيا انتهكت السيادة الأوكرانية ولكييف الحق في اختيار مصيرها.