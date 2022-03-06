أميركا تنسق مع شركائها لإرسال مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تنسق مع الشركاء لإرسال مساعدات جوية عسكرية لأوكرانيا، بينها بمقاتلات جوية بولندية.