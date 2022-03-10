أميركا تنشر منظومتي صواريخ باتريوت في بولندا

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم (الخميس)، أن واشنطن أرسلت منظومتي من صواريخ باتريوت إلى بولندا في إطار دعمها للحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وشددت "هاريس" في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندي دودا في العاصمة البولندية وارسو، على أن العواقب ستتوالى على روسيا؛ بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأكدت التزم الولايات المتحدة بالبند الخامس من ميثاق "الناتو" المتعلق بالتزام الحلف بالدفاع عن أي من دوله إذا وقع عليها أي اعتداء.
وبينت نائبة الرئيس الأميركي أن واشنطن قدمت 50 مليون دولار من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأوكرانيا، في إطار المساعدات الإنسانية، كما ستقدم 14.6 مليار دولار ستوزع لأوكرانيا وشعوب المنطقة.