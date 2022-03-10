أميركا تنشر منظومتي صواريخ باتريوت في بولندا

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم (الخميس)، أن واشنطن أرسلت منظومتي من صواريخ باتريوت إلى بولندا في إطار دعمها للحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".