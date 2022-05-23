أمير قطر يكشف أسباب أزمة الطاقة في أوروبا

تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم، عن أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، إذ شدد على أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا".
وقال أمير قطر، إن "أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا بل كانت قبل ذلك بكثير ولكن الحرب زادت من حدة الأزمة، لذلك ارتأينا أن نستثمر في التوسع في مجال الطاقة منذ زمن".
وأشار إلى أن "قطر دولة مصدرة للغاز، وهي تدرك وجود طلب كبير على الوقود الأزرق في العالم، كما أنها تستخدم أحدث أدوات التكنولوجيا في استخراج الطاقة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر في الغاز".
كذلك أشار أمير قطر إلى أن بلاده على تواصل مع أطراف الأزمة الأوكرانية، معربًا عن استعداد بلاده لدعم الجهود لإيجاد حل سلمي.