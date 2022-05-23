أمير قطر يكشف أسباب أزمة الطاقة في أوروبا

تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم، عن أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، إذ شدد على أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا".