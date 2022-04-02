أمين الجامعة العربية يرحب بالهدنة الإنسانية في اليمن

وقال أبو الغيط، في بيان له اليوم، إن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، معربًا عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.