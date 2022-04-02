أمين الجامعة العربية يرحب بالهدنة الإنسانية في اليمن

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، لتدخل حيز النفاذ اليوم، وتستمر لمدة شهرين.
وقال أبو الغيط، في بيان له اليوم، إن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، معربًا عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.
وناشد الأمين العام للجامعة العربية، جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في اليمن، احترام الهدنة الإنسانية وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، ووقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية، بما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عملها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.