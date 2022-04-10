أم لـ 6 أيتام.. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية بالرصاص في الضفة الغربية

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن السيدة غادة إبراهيم علي سباتين، وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أُعلن وفاتها متأثرة بإصابتها، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".