أم لـ 6 أيتام.. الاحتلال يقتل سيدة فلسطينية بالرصاص في الضفة الغربية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، سيدة فلسطينية بالرصاص الحي في قرية حوسان غرب بيت لحم وسط الضفة الغربية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن السيدة غادة إبراهيم علي سباتين، وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أُعلن وفاتها متأثرة بإصابتها، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن "غادة سباتين في العقد الرابع من عمرها، وأصيبت برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة ولديها 6 أطفال، ونقلت في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج لكنها فارقت الحياة".