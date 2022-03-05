"أنا موجود هنا".. الرئيس الأوكراني ينفي هروبه إلى بولندا

وجاء النفي ردًا على تصريح من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، مفاده أن "زيلينسكي" غادر البلاد، مستشهدًا بنواب أوكرانيين على برنامج "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، وقال "فولودين": "إنه الآن يقيم في بولندا".