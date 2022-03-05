"أنا موجود هنا".. الرئيس الأوكراني ينفي هروبه إلى بولندا

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، معلومات عن هروبه من بلاده.
وقال "زيلينسكي" في خطابه المصور على "إنستغرام" في الساعات المبكرة صباح اليوم السبت: "كل يومين تتردد تقارير مفادها أنني هربت من البلاد وكييف و"مكتب الرئيس"".
وأضاف: "أنا موجود هنا كما ترون في مكاني. رئيس المكتب الرئاسي اندريه بوريسوفيتش يرماك موجود هنا، لم يهرب أحد إلى أي مكان. نحن نعمل؛ بحسب ما ذكرت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.
وكانت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف قد نفت هروب "زيلينسكي" من البلاد؛ وفق ما نقلت "فرانس 24".
وجاء النفي ردًا على تصريح من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، مفاده أن "زيلينسكي" غادر البلاد، مستشهدًا بنواب أوكرانيين على برنامج "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، وقال "فولودين": "إنه الآن يقيم في بولندا".