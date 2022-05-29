"أنباء سارة" بشأن حصول أوكرانيا على أسلحة ثقيلة من الغرب

يتوقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفه بـ"أنباء سارة" بشأن الحصول على أسلحة ثقيلة من الغرب الأسبوع المقبل.
وقال، في خطابه الليلي المعتاد مساء السبت، إن أوكرانيا، التي تعمل على تعزيز إمدادات الأسلحة "تقترب من النقطة التي قد تفوق فيها الروس عددًا من الناحية التكنولوجية ومن حيث قدرتها على الضرب".
وأضاف: "بالطبع، الكثير يتوقف على شركائنا واستعدادهم لتزويد أوكرانيا بكل ما هو ضروري لحماية الحرية. وأتوقع أنباء طيبة هذا الأسبوع المقبل".
وتقول أوكرانيا إنها تريد تأمين شحنات من قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى من طراز M270 أمريكية الصنع.