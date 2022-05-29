"أنباء سارة" بشأن حصول أوكرانيا على أسلحة ثقيلة من الغرب

وقال، في خطابه الليلي المعتاد مساء السبت، إن أوكرانيا، التي تعمل على تعزيز إمدادات الأسلحة "تقترب من النقطة التي قد تفوق فيها الروس عددًا من الناحية التكنولوجية ومن حيث قدرتها على الضرب".