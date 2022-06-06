أنقرة تنزع ألغامًا وموسكو تُرافق سفنًا.. عزم روسي لتحرير حبوب أوكرانيا!

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، باعتزام الحكومة الروسية السماح للسفن التي تحمل إمدادات حبوب، بالمغادرة من ميناء أوديسا الأوكراني؛ الأمر الذي يعني تخفيف حصار أثار مخاوف من حدوث نقص واسع لإمدادات الأغذية حول العالم.