أوزبكستان.. مقتل 18 خلال التظاهرات المعارضة للتغييرات الدستورية

أعلنت النيابة العامة في أوزبكستان، اليوم الاثنين، أن 18 شخصًا قُتِلُوا خلال الاضطرابات، التي شهدتها الأسبوع الماضي منطقة قرقل باغستان المتمتعة بالحكم الذاتي؛ احتجاجاً على التغييرات الدستورية المزمعة، والتي تؤثر على وضع المنطقة.