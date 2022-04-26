أوستن: المساعدات العسكرية صنعت الفارق بأوكرانيا.. وقيمة الدعم فاقت 5 مليارات دولار

وقال أوستن، إن "قيمة الأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا تفوق 5 مليارات دولار"، لكنه أردف قائلاً إن "هناك الكثير من العمل الذي ما زال مطلوباً لدعم أوكرانيا عسكرياً"

من ناحية أخرى، وعلى الصعيد ذاته، قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي الأوسع، وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وجاء تصريح الوزير البريطاني بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن حلف الناتو يخوض حربا بالوكالة مع روسيا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال هيبي، بعد سؤاله عن تصريحات لافروف إن الجهة التي تفعل ذلك هي "المجتمع الدولي المانح وليس حلف شمال الأطلسي".

ومضى الوزير البريطاني، قائلاً "جهود الدول المانحة احتشدت بوساطة دول، كثير منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكن كثيراً منها من خارجه.. ليس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقدم المساعدات العسكرية".