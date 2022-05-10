أوكرانيا.. ألف جندي لايزالون داخل مصنع ماريوبول

ولفتت إلى أنها حصلت على ضمانات بأن "تركيا مستعدّة" للمساعدة في تسهيل عمليات الإجلاء عبر البحر من مصنع آزوفستال والتي قد تستغرق نحو أسبوع، نظراً لعدد الأشخاص الذين لا يزالون في المصنع.