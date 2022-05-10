أوكرانيا.. ألف جندي لايزالون داخل مصنع ماريوبول

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الثلاثاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية، طبقًا لوكالة "فرانس برس".
وقالت فيريشتشوك "أكثر من ألف" جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع و"المئات منهم مصابون بجروح. ويلزمهم إجلاء طارئ"، ونفت ما قاله مسؤولان محليان بأن نحو مئة مدني لا يزالون في شبكة الأنفاق التي تعود إلى الحقبة السوفياتية أسفل المصنع.
ومصنع آزوفستال هو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في المدينة المدمرة، واكتسب رمزية كبيرة في الحرب الأوسع نطاقاً التي تشهدها أوكرانيا.
وقالت إن أوكرانيا تدعو المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على روسيا لتسمح بإجلاء المصابين بجروح بالغة من آزوفستال والطاقم العسكري الطبي وآخرين "من غير المقاتلين، بحسب اتفاقية جنيف".
ولفتت إلى أنها حصلت على ضمانات بأن "تركيا مستعدّة" للمساعدة في تسهيل عمليات الإجلاء عبر البحر من مصنع آزوفستال والتي قد تستغرق نحو أسبوع، نظراً لعدد الأشخاص الذين لا يزالون في المصنع.