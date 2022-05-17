أوكرانيا.. إجلاء المئات من المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول

أكدت أوكرانيا، أنه تم إجلاء المئات من مقاتليها المحاصرين منذ أكثر من شهرين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار: إن 53 جنديًّا أصيبوا بجروح بالغة، نُقلوا إلى بلدة نوفوازوفسك التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من روسيا.
وأضافت أن 211 جنديًّا آخرين تم إجلاؤهم باستخدام ممر إنساني إلى "أولينيفكا" البلدة الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون.
وقالت روسيا في وقت سابق إنه تم التوصل إلى اتفاق لإجلاء الجنود المصابين.
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن نحو 12 حافلة تُقِل مقاتلين أوكرانيين، كانوا مختبئين تحت المصنع المحاصر، شوهدت وهي تغادر الموقع الصناعي الضخم في المدينة الساحلية الجنوبية مساء الاثنين.