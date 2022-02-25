أوكرانيا.. استمرار المعارك وقصف روسي عنيف وهل تسقط كييف بأيدي الروس اليوم؟

استأنفت روسيا غاراتها، فجر اليوم، على عاصمة أوكرانيا، فيما استمرت المعارك طوال الليل في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة ضد البلاد فجر أمس الخميس.

وشهدت العاصمة كييف دوي صافرات الإنذار في الصباح الباكر، وسط أنباء عن تقدُّم الجيش الروسي نحوها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ودمّرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف؛ في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمّرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرّعة قتالية أخرى، و7 منظومات من راجمات الصواريخ، و41 قطعة من المركبات العسكرية، وخمسة زوارق قتالية.

كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيّرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.

وأضاف، أنه خلال الأعمال العسكرية ألقى أكثر من 150 جندياً من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بينهم 82 جندياً تابعاً للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ إن جميع عناصر حرس الحدود الأوكراني الذين دافعوا عن جزيرة زمييني، قُتلوا في المعركة.

وأعلنت كالة الطاقة النووية الأوكرانية، أنه تمّ رصد زيادة في النشاط الإشعاعي في تشيرنوبل، فيما تم تداول صور للدمار في العاصمة الأوكرانية كييف في اليوم الثاني للعمليات العسكرية، وأُعلن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة كييف صباح اليوم الجمعة.