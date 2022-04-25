أوكرانيا.. الهجمات الروسية تتواصل والصواريخ تستهدف 5 محطات قطار

وقال في تصريحات لدى عودته من زيارة إلى كييف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "الخطوة الأولى لربح (الحرب)؛ هي الثقة بإمكانية الفوز. هم يعتقدون أن بإمكاننا الفوز".

وأضاف أوستن: "نعتقد أن بإمكاننا الفوز، يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة".

وجاءت تصريحاته في أعقاب لقاء بلينكن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.