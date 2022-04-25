أوكرانيا.. الهجمات الروسية تتواصل والصواريخ تستهدف 5 محطات قطار

تواصلت العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا واستهدفت صواريخُها، اليوم الاثنين، بنى تحتية في محافظتي لفيف وريفنا في غربي أوكرانيا.. وبحسب عمدة ريفنا فإن الضربة الصاروخية قد تكون استهدفت سكة الحديد.
ونقل التلفزيون الأوكراني عن شركة السكك الحديدية الحكومية قولها إن 5 محطات للسكك الحديدية تعرضت لهجمات في غرب ووسط البلاد اليوم الاثنين؛ مما تسبب في وقوع عدد غير محدد من الضحايا.
وقال رئيس الشركة، أولكسندر كاميشين؛ وفق "سكاي نيوز عربية" أن الهجمات وقعت في غضون ساعة، وأنه يجري التحقق من التفاصيل.
في المقابل، أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك.
وكتب الحاكم الإقليمي لمنطقة كورسك الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، رومان ستاروفويت على حسابه على تيليغرام، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مُسَيّرتين أوكرانيتين في المنطقة؛ وفقًا لما ذكرته "رويترز".
وأوضح "ستارفويت" أن منظومة الدفاع المضادة للطائرات أسقطت الطائرتين الأوكرانيتين المُسَيّرتين اليوم الاثنين عند الساعة 01:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، في منطقة ريلسك الحدودية مع أوكرانيا؛ بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد اليوم الاثنين، أنه يمكن لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب ضد روسيا إذا كانت لديها المعدات المناسبة.
وقال في تصريحات لدى عودته من زيارة إلى كييف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "الخطوة الأولى لربح (الحرب)؛ هي الثقة بإمكانية الفوز. هم يعتقدون أن بإمكاننا الفوز".
وأضاف أوستن: "نعتقد أن بإمكاننا الفوز، يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة".
وجاءت تصريحاته في أعقاب لقاء بلينكن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.