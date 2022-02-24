أوكرانيا تدعو إلى فرض عقوبات مدمرة على روسيا تعزلها بالكامل عن العالم

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم "الخميس"، إلى فرض عقوبات مدمرة لروسيا تؤدي إلى عزلها بالكامل، ومد كييف بالأسلحة والمعدات والمساعدات المالية والإنسانية؛ ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بيان أوردته "الحرة"، العالم بالتصرف على الفور، مشيرًا إلى أن مستقبل أوروبا والعالم على المحك.

وشمل بيان الخارجية الأوكرانية مجموعة من العقوبات الواسعة منها: حظر أصول وجميع معاملات المؤسسات المصرفية الروسية، وفصل النظام المالي الروسي عن نظام التحويل أو التراسل المالي الدولي "سويفت"، وحظر استيراد النفط والغاز الروسيين، وحظر الرحلات الجوية لأي شركة طيران روسية، وطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، وطرد السفراء الروس حول العالم وقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.