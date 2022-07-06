أوكرانيا تدعو المدنيين في سلوفيانسك إلى الخروج منها بعد استهدافها من الروس

يواصل المدنيون الأربعاء إخلاء مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وتشكل الهدف التالي للقوات الروسية في خطتها لاحتلال حوض دونباس بالكامل، بعد أربعة أشهر ونصف من بدء النزاع.
قالت وزارة الدفاع الروسية: إن القوات المسلحة الروسية دمرت راجمتي صواريخ متطورتين صناعة أمريكية، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن روسيا دمرت اثنتين من راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها.
وقالت أيضًا: إن القوات الروسية دمرت مستودعين لتخزين الصواريخ المستخدمة في منظومة هيمارس بالقرب من خط المواجهة في قرية، إلى الجنوب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد استيلائها على لوجانسك.