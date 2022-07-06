أوكرانيا تدعو المدنيين في سلوفيانسك إلى الخروج منها بعد استهدافها من الروس

وقالت أيضًا: إن القوات الروسية دمرت مستودعين لتخزين الصواريخ المستخدمة في منظومة هيمارس بالقرب من خط المواجهة في قرية، إلى الجنوب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد استيلائها على لوجانسك.